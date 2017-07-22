Irak'ın Musul kentinde şehirde bulunan IŞİD'den teröristler Irak Ordusu'ndan kaçmak için kadın kılığına giriyor.

10 Temmuz'da tamamen terör örgütü IŞİD'den temizlenen Musul'da şehirde kalan pek çok terörist kaçmaya çalışıyor.



Fark edilmemek için çarşafa giren teröristler makyaj yaparak kendilerini saklamaya çalışıyor.







Irak Ordusu kadın kılığına girmiş şekilde yakaladığı teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.







Bazı teröristlerin destekli sütyen taktığı görüldü.





Hürriyet

