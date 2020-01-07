Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan, Kasım Süleymani'nin cenaze törenini Kirman'dan sıcak gelişmeleri aktardı.

Efsane general Kasım Süleyamani için düzenlenen son törende izdiham yaşandı.

ABD suikasti ile şehit olduğu Bağdat'tan yola çıkan Süleymani'nin naaşı Cuma günü yola çıktı. Bağdat, Kerbala ve Necef'teki törenlerden sonra İran'a uğurlandı.

Ahvaz'da karşılanan cenazesi Meşed'e, ardında büyük cenaze töreni için Başkent Tahran'a, intikam bayrağının dalgalanlandığı Kum kentine getirildi.

Milyonlarca İranlı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da toplandı.

Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Yas tutuan İranlılar, Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana akın etti.

Şehri bayraklarla kan kırmızısına bürüyen İranlılar, ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları attı.

Törende konuşan İran'daki Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami, "Son sözümüzü söyleyeceğiz, düşman kuvvetili intikam alacağız.Amerika'nın sevdiği ve savunduğu yeri yok edeceğiz" dedi.

Cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katıldı. Kalabalık nedeniyle Süleymani'nin naaşı Azadi meydanına ulaşamadı.

Cenaze namazının kılınacağı alanda izdiham yaşandı. İran Devlet Televizyonu izdihamda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişini yaralandığını duyurdu.

Yaşananlardan sonra Süleymani'nin defin töreninin yarına ertelendiği açıklandı.



ulusal.com.tr