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Kasım Süleymani'nin cenazesi toprağa verildi

ABD saldırısı sonucunda ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

DÜNYA 08.01.2020, 08:03
Kasım Süleymani'nin cenazesi toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA
#abd #İran Devrim Muhafızları Ordusu #Kudüs Gücü #kasım suleymani
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