Kasırga ve şiddetli yağışın vurduğu ABD'nin Teksas kentinde bulunan Arkema Kimya Tesisi'nde iki patlama meydana geldi.
Tesisin üzerinden dumanlar çıktığı belirtildi.
Fabrikada çalışanlar Salı günü tahliye edilmiş, tesise 2.5 kilometre mesafede oturan kişilerden evlerini boşaltmaları istenmişti.
Arkema'dan yapılan açıklamada, patlamalar doğrulanırken, daha fazla patlama olabileceği yönünde uyarı yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kasırga ve şiddetli yağışın vurduğu ABD'nin Teksas kentinde bulunan Arkema Kimya Tesisi'nde iki patlama meydana geldi.
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