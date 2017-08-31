İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu

Kasırganın vurduğu Teksas'taki kimya fabrikasında iki patlama birden!

Kasırga ve şiddetli yağışın vurduğu ABD'nin Teksas kentinde bulunan Arkema Kimya Tesisi'nde iki patlama meydana geldi.

Kasırganın vurduğu Teksas'taki kimya fabrikasında iki patlama birden!
<
Kasırga ve şiddetli yağışın vurduğu ABD'nin Teksas kentinde bulunan Arkema Kimya Tesisi'nde iki patlama meydana geldi.

Tesisin üzerinden dumanlar çıktığı belirtildi.

Fabrikada çalışanlar Salı günü tahliye edilmiş, tesise 2.5 kilometre mesafede oturan kişilerden evlerini boşaltmaları istenmişti.

Arkema'dan yapılan açıklamada, patlamalar doğrulanırken, daha fazla patlama olabileceği yönünde uyarı yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler; #kasırga #teksas #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gazeteci İsmail Ragıp Geçmen hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Kasırganın vurduğu Teksas'taki kimya fabrikasında iki patlama birden!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.