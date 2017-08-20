Katalonya polisi, La Rambla Caddesi’nde 17 Temmuz'da düzenlenen araçlı saldırının ardından, Barcelona’da bir saldırı daha düzenlemek için kullanılması planlanan 120 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını açıkladı.

Katalonya polisi, Las Ramblas'ta düzenlenen araçlı saldırının ardından, Barcelona’da bir saldırı daha düzenlemek için kullanılması planlanan 120 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını açıkladı.



Katalonya emniyetinden bir sözcü, Barcelona’daki Las Ramblas ve sahil kasabası Cambrils’te düzenlenen ve 14 kişinin ölmesine neden olan araçlı terör saldırılarının ardından, zanlıların üçüncü bir saldırının hazırlığını yaptığına işaret eden 120 gaz bombası kapsülü bulduklarını söyledi.



Emniyet sözcüsü ayrıca, Las Ramblas'ta düzenlenen saldırıda araçta sadece bir kişinin olduğuna inandıklarını fakat bu kişinin kimliğini doğrulayamadıklarını ve Fransa'ya kaçmış olabileceğini kaydetti.



​Polis yetkilisi, Barcelona ve Cambrils’te düzenlenen saldırıların baş şüphelilerinden olan Fas doğumlu 22 yaşındaki Younes Ebuyakub’un kredi kartı ile üç kamyonetin kirasının ödendiğini öğrendiklerini de belirtti.



Yetkilinin anlattığına göre, kamyonetlerden biri La Rambla saldırısında kullanıldı, diğeri Barcelona’nın 70 kilometre uzağındaki Vic kentinde bulundu, üçüncü kamyonetse Ebuyakub’un ikamet ettiği Ripoll kentinde bulundu.



Ebuyakub’un bulunması için İspanya’nın kuzeydoğusunda geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor.



Katalonya polisi, zanlıların kiraladıkları kamyonetlere bomba yükleyip çok daha büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığına inanıyor. Fakat polise göre, zanlıların bomba hazırladığı Alcanar’daki evde yaşanan patlama, bu planın değişmesine yol açtı./Sputnik