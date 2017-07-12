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Katar açıkladı!.. Türkiye'den yola çıkan yeni birlik Doha'da

Katar, Türkiye'den yola çıkan yeni birliğin, Doha'da bulunan askeri üsteki birliklere katıldığını açıkladı.

Katar açıkladı!.. Türkiye'den yola çıkan yeni birlik Doha'da

İsveç basınında Katar silahlı kuvvetlerinin yazılı açıklamasına dayandırılan haberlere göre, Katar'daki Türk birlikleri "ortak vizyonun parçası" diye nitelendirildi.

Katar silahlı kuvvetlerinin açıklamasında, "Doha ile Ankara arasında savunma alanındaki işbirliği"nin, "terörle mücadele" kapsamında değerlendirildiği belirtildi


Kaynak: DHA
Etiketler; #katar #Doha #asker
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