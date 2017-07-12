Katar, Türkiye'den yola çıkan yeni birliğin, Doha'da bulunan askeri üsteki birliklere katıldığını açıkladı.

İsveç basınında Katar silahlı kuvvetlerinin yazılı açıklamasına dayandırılan haberlere göre, Katar'daki Türk birlikleri "ortak vizyonun parçası" diye nitelendirildi.



Katar silahlı kuvvetlerinin açıklamasında, "Doha ile Ankara arasında savunma alanındaki işbirliği"nin, "terörle mücadele" kapsamında değerlendirildiği belirtildi