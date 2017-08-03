Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Jassim Al Thani İzmir'deki toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Bakanı Nİhat Zeybekci, Türkiye ile Katar arasında ticaretin arttırılması için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.



Bakanlık ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenen toplantıda 5 Haziran'da Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a uygulamaya koyduğu ambargoya karşı ilk önce İzmir'in harekete geçtiğini hatırlatan Bakan Zeybekci, "Toplam 221 kargo uçağının 60'a yakının kalktığı ayrıca 1 geminin de gönderildiği ihtiyaç malzemeleri sayesinde Katar'daki ablukayı İzmir ile kırdık" açıklamasında bulundu. İki ülke iş insanlarının birlikte ticaret yapmalarını istediklerini belirten Bakan Zeybekci, "Ticaretin yanısıra birlikte yatırımlar yapın. Katar'ı bir lojistik üssü olarak da kullanın ve coğrafyadaki diğer ülkelere de ticaret yapın" diye konuştu.



Katar'a karşı yapılan bu ablukanın beklenenin aksine güçlü bir Katar ortaya çıkardığını açıklayan Bakakn Zeybekci, "Türkiye ile Katar ise birbirini tamamlayan iki ülke. Bütün eksiklerimizi birlikte tamamlayabiliriz. Burada üreterek hazır göndermek değil, bir kısmı burada geri kalanının diğer ülkede üretilebileceği şekilde gıda, tarım ve tüm ihtiyaçları birlikte karşılanabilir. Bizim de gelecekteki sürdürülebilir enerji ihtiyacımızı sağlayabileceğimiz kardeşimiz Katar'dır" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FİRMALARININ HEPSİNE KEFİLİM"



"Buraya gelen Türk firmalarının hepsine şahsi olarak kefilim ve bizi asla mahcup etmezler. Türk kardeşlerim Katarlı işadamlarına Katarlı bakanımız kefil olduğu için ben de kefilim" diyen Bakan Zeybekci, 2022'deki Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olduğunu hatırlatarak, "Bu şampiyona için 220 milyar dolarlık bir altyapı ve inşaata ihtiyaç duyuluyor. Bunlar, Türk firmalar tarafından yapılabilir. Türkiye sizin eviniz, memleketiniz. Memleketinize hoş geldiniz" diye konuştu.



ABLUKADAN TÜRKİYE SAYESİNDE ETKİLENMEDİK



Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Assım Al Thani, Katar ekonomisinin ambargo sonrası gücünü bir kez daha gösterdiğini aktararak şunları söyledi:



"Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. bugün Katar yine doğalgaz ve LNG'de dünya çapında üretimine devam etmekte. Yaşananların ardından doğalgaz ihracatımızda bir düşüş değil aksine yüzde 30'luk bir artış yaşadık. Türk ürünlerini de Katar pazarında kendini ispat etmesi sonucu tüm sektörlerde Türkiye'den malların girişinin hızlandırılması, bir çok alanda yatırımların yapılması bizler açısından son derece önemlidir. Bize karşı yapıcı tutumlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum"



EGE'DEN YAPILAN İHRACAT 30 MİLYON DOLAR



İki ülkenin birbirine verdiği karşılıklı destek sayesinde ikili ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de, Türkiye'nin 2016 yılında Katar’a 421 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan ihracatın ise 30 milyon dolar olduğunu söyledi.