Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı.

Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı.



AFP haber ajansı, Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdiğini yazdı.





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