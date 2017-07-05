Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizde bugün önemli bir gün. Katar'a ambargo uygulayan dört ülkenin Dışişleri Bakanları Mısır'da bir araya gelerek 13 maddelik talep listesine verilen yanıtı görüşecek. Katar'ın yanıtı hâlâ kamuoyundan gizli tutuluyor.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan kriz bugün Mısır'da masaya yatırılacak. Arabuluculuk yapan Kuveyt'in, Katar'ın talep listesine yanıtını Suudi Arabistan'a iletmesinin ardından dört ülkenin Dışişleri Bakanları bugün Kahire'de bir araya gelecek.



Doha'nın 13 maddeden oluşan talep listesine verdiği yanıt kamuoyuna açıklanmadı. Fakat Mısır'da bir araya gelecek olan bakanların Katar'ın taleplere yanıtı ve bunun üzerine izlenecek yolu görüşeceği belirtiliyor.



Öte yandan, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanlarının dün gece Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.



Listede talep edilenler arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün ve El Cezire televizyon kanalının kapatılması gibi 13 madde yer alıyordu. Katarlı yetkililer bu taleplerin kabul edilemez olduğunu birçok kez dile getirmişti.





ulusal.com.tr