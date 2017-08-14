Katar ile Pakistan arasında yeni denizyolu açıldı. Katar'ın başkenti Doha'daki Hamed Limanı ile Pakistan'ın Karaçi kentindeki liman arasında haftalık deniz seferleri başladı. Bin 200 konteyner yüklü ilk gemi de Katar'a doğru yola çıktı.

Katar ile Pakistan arasında ticaret ürünleri sevkiyatının doğrudan yapılması için yeni denizyolu hattı açıldı.Katar'da hükümete bağlı "Katar Limanları Yönetim Şirketi"nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki Hamed Limanı ile Pakistan'ın Karaçi kentindeki liman arasında haftalık deniz seferlerinin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu yeni denizyolu hattı kapsamında bin 200 konteyner yüklü geminin Karaçi'den Katar'a doğru yola çıktığı kaydedildi.İki ülke arasında düzenlenecek seferlerin, Pakistan ile Katar arasındaki ticareti de hareketlendireceği ifade edildi.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek verdiği" ve "düşmanca tutumlar" sergilediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Hava sahalarını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.