Köfrez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar, İran ile yeni bir sayfa açıyor. Doha yöntimi 2016 yılının Ocak ayında çektiği büyükelçisini yeniden Tahran'a göneriyor. Karar Doha yönetimi tarafından resmen duyuruldu.

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Körfez krizinde yaptırımlara maruz kalan Katar, İran'la yakınlaşıyor. Doha yönetimi, 2016'da çektiği İran büyükelçisini yeniden Tahran'a gönderiyor.



Katar, 2016 yılının Ocak ayında Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sonra büyükelçisini geri çağırmıştı.



Ancak Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri İran ile olan ilişkileri ve Türk üssü nedeniyle Doha yönetimiyle ipleri koparma noktasına getirmişti.



Ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalan Katar, şimdi Türkiye ile birlikte Doha yönetiminin yanında yer alan İran'a büyükelçi gönderme kararı aldı.



Karar, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından ilan edildi.





ulusal.com.tr