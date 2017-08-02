Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı.

Katar, yedi savaş gemisi satın almak üzere İtalya ile 5 milyar euro (5.91 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Doha'da İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin bir parçası olan anlaşmanın sonuçlandırıldığını açıkladı.



Şeyh Muhammed, anlaşmanın değerinin yaklaşık 5 milyar euro olduğunu belirtti ancak anlaşmanın parçası olan şirketlerin isimlerini vermedi.



Geçen yıl haziran ayında İtalya devletinin kontrolündeki gemi yapım şirketi Fincantieri Katar için savaş gemileri yapmak üzere 4 milyar euroluk bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı./Dünya gazetesi