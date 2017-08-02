Katar, yedi savaş gemisi satın almak üzere İtalya ile 5 milyar euro (5.91 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Doha'da İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin bir parçası olan anlaşmanın sonuçlandırıldığını açıkladı.
Şeyh Muhammed, anlaşmanın değerinin yaklaşık 5 milyar euro olduğunu belirtti ancak anlaşmanın parçası olan şirketlerin isimlerini vermedi.
Geçen yıl haziran ayında İtalya devletinin kontrolündeki gemi yapım şirketi Fincantieri Katar için savaş gemileri yapmak üzere 4 milyar euroluk bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı./Dünya gazetesi
Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı.
Katar, yedi savaş gemisi satın almak üzere İtalya ile 5 milyar euro (5.91 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.