Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
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Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor

Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı. 

Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor

Katar, yedi savaş gemisi satın almak üzere İtalya ile 5 milyar euro (5.91 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Doha'da İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin bir parçası olan anlaşmanın sonuçlandırıldığını açıkladı.

Şeyh Muhammed, anlaşmanın değerinin yaklaşık 5 milyar euro olduğunu belirtti ancak anlaşmanın parçası olan şirketlerin isimlerini vermedi.

Geçen yıl haziran ayında İtalya devletinin kontrolündeki gemi yapım şirketi Fincantieri Katar için savaş gemileri yapmak üzere 4 milyar euroluk bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı./Dünya gazetesi

Etiketler; #Muhammed bin Abdurrahman Al San #katar #Katar Dışişleri Bakanı
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