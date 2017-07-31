Katar, 4 Arap ülkesinin ablukayı kaldırmak için ilettiği "şartlı diyalog" teklifini reddetti. Katar Dışişleri Bakanı, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in "şartlı diyalog" teklifi reddedildi.



El Cezire'ye konuşan Katar Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi.



4 Arap ülkesi Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu. Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin Dışişleri Bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü.



Toplantının ardından açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, taleplerin kabul edilmesi şartıyla "Katar ile diyaloğa hazırız" demişti.



Katar'a iletilen 13 madde arasında ülkenin Müslüman Kardeşleri desteklemeye son vermesi, televizyon kanalı El Cezire'yi ve ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması gibi talepler bulunuyor.



ulusal.com.tr