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Katar süre verdi! 48 saat içinde...

Katar, Yemen Büyükelçiliği temsilcilerine ülkeden ayrılmaları için 48 saat verdi.

Katar süre verdi! 48 saat içinde...

Katar yönetimi, ülkede faaliyet gösteren Yemen Büyükelçiliği'ndeki diplomatik temsilcilere ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre tanıdı.

Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, "Katar yönetimi, Yemen misyonuna iki gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi" dedi.

Katar ve Yemen dışişleri bakanlıkları, söz konusu gelişme hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #katar #Yemen #diplomatik temsilcilik
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