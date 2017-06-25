Katar, 4 Arap ülkesinin 13 maddelik talep listesini reddetti. Katar hükümeti taleplerin "gerçekçi ve mantıklı olmadığını" açıkladı. Katar'ın talepleri reddetmesinden sonra Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 kritik görüşme yaptı. Çavuşoğlu, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el Atiyye ile Katarlı ve Suudi mevkidaşları ile görüştü.

Katar Amerikan patentli ambargodan sonra masaya konulan 13 maddelik talep listesini reddetti.



Katar hükümetinin İletişim Direktörü Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani, taleplerin gerçekçi ve mantıklı olmadığını söyledi.



Ahmet el Sani "Liste, Katar'ın baştan beri söylediğini doğruluyor. Yasadışı blokajın terörizmle mücadeleyle ilgisi yok, bu Katar'ın egemenliğini sınırlama ve dış politikamızın dışarıdan belirlenmesi ile ilgili" dedi.



Katar'ın listeyi reddetmesinden sonra Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da telefon diplomasisi yürüttü. Çavuşoğlu 3 kritik görüşme yaptı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el Atiyye ve Katarlı ve Suudi mevkidaşları ile görüştü.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Arap ülkelerinin Katar'la anlaşmazlığının diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.



Amerikan blokajına katılan 4 Arap ülkesi Katar'a 13 maddelik talep iletmişti. Talepler arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması, Katar-Türk askeri işbirliğine son verilmesi, Doha'nın İran ile olan diplomatik ilişkilerini kesmesi, İran'daki ofislerin kapatılaması, İran ile askeri işbirliğinin sonlandırılması ve Amerikan yaptırımlarına uyulması da yer alıyor.



ulusal.com.tr