Arap yarımadasındaki krizde Katar yönetimini rahatlatacak bir adım geldi. Senegal Katar ve Suudi Arabistan arasında patlak veren krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisini geri gönderme kararı aldı.

Katar'a yönelik diplomatik ambargo hafifliyor. Senegal, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisi'ni geri gönderdi.



Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal, Doha Büyükelçisini Katar'a yeniden gönderme kararı aldı" ifadesine yer verdi.



Katar resmi haber ajansı QNA da söz konusu kararın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını duyurdu.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve Körfez krizi başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.



Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından Doha Büyükelçisi'ni 7 Haziran'da 'istişare' amacıyla çektiğini duyurmuştu.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Bunun ardından bazı ülkeler Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.





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