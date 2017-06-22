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Katar'a yeni ödev

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in koordine ettiği bir talep listesi hazırladığını söyledi.

Katar'a yeni ödev

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a vermek üzere yeni bir talep listesi hazırlandığını açıkladı. Liste Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine ediliyor.

Tillerson yaptığı yazılı açıklamada listenin "Mantıklı ve harekete geçmeye müsait" olduğunu umduklarını belirtti. Amerikalı Bakan, Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını desteklediklerini de açıkladı.

ABD'NİN KATAR'DAN TALEPLERİ

Amerika daha önce de Suudi Arabistan aracılığıyla Katar'a 5 maddelik bir ev ödevi listesi vermişti.

Listedeki 5 madde şöyleydi:

* Terör örgütleri Müslüman Kardeşler, IŞİD ve El Kaide'ye maddi desteğe derhal son verilsin

* Yemen’de Husilere mali destek kesilsin

* İran’ın bölgede etkisini güçlendirme çabalarına karşı çıkılsın ve bu ülke desteklenmesin

* El Cezire televizyonunun yayın politikası değiştirilsin

* Körfez İşbirliği Konseyi tarafından varılan anlaşmalar yerine getirsin

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #amerika #Rex Tillerson #suudi arabistan #katar #mısır #bahreyn #BAE
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