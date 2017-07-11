Katar, kendi vatandaşlarına karşı hak ihlali yapan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn konusunda ABD'nin harekete geçmesini istedi. Washington'da temaslarda bulunan Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi başkanı, ABD'ye bu ülkelere karşı net ve sert bir tavır takınması çağrısında bulundu.

Katar, kendilerine karşı tavır alan körfez ülkelerine karşı, ABD yönetimine önemli bir çağrıda bulundu.



Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşen Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih el-Marri, Katar'a tavır alan ülkelerin, Katar vatandaşları ve mukimlere yönelik ihlallerine karşı tavır alınmasını istedi.



Görüşmede insani değerler ve ilkeler ile uluslararası sözleşmelerin ülke çıkarlarından ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Marri, siyasi çözüm bahanesiyle ihlallerin sürdürülebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Marri, Katar vatandaşları ile Katar'da ikamet edenlere yönelik işlenen insan hakları ihlalleri ve toplu cezalandırmaya yönelik ABD'li yetkililere ayrıntılı bilgi verdi ve Washington'ın bu durum karşısında "Net ve sert" bir tutum sergilemesini talep etti.



Katar ile Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.



Katar’a ambargo uygulayan bu 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.



ulusal.com.tr