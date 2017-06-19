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Katar'dan Türkiye ile ilgili açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, 'Kriz devam ettiği sürece; Katar Türkiye, Kuveyt ve Oman'a güvenmeyi sürdürecektir' diye konuştu.

Katar'dan Türkiye ile ilgili açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, 'Kriz devam ettiği sürece; Katar Türkiye, Kuveyt ve Oman'a güvenmeyi sürdürecektir' diye konuştu.

Arap ülkeleriyle pazarlığa oturmayacaklarının altını çizen Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE ve Oman'dan herhangi bir talep almadıklarını da belirtti. Pazarlıkların başlamasını için Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Sani, "Türkiye, Kuveyt ve Oman'a bağlı olan bir yedek planımız bulunuyor. İran da hava ulaşımı için bize destek olmaya devam ediyor" diye konuştu./cnntürk

 

Etiketler; #katar #türkiye
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