USS Indianapolis savaş gemisine ait enkaz Kuzey Pasifik Okyanusu'nda bulundu. Savaş gemisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima atom bombasının atılması eyleminde önemli rol oynamıştı. Gemi Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından vurulmuştu.

Kayıp USS Indianapolis 72 yıl sonra suların dibinde bulundu. Gemi Temmuz 1945'te Filipinler sularında Japon denzialtı tarafından yok edilmişti.



ABD Deniz Kuvvetlerine ait beşinci filoya bağlı Portland sınıfı savaş gemisi bin 197 mürettabatla yol açıkmıştı. Gemiden sadece 317 hayatta kalan olduğu biliniyor.



300 kişi gemiyle birlikte batarken yüzlercesinin köpek balığı saldırılarında öldüğü belirtiliyor.



Gemi Japon denizaltısı tarafından vurulmadan önce Japonya'da nükleer silahların kulalnımıyla ilgili çok gizli ve önemli bir görevi tamamlamıştı.



Onlarca yıl geminin enkazı arandı durdu. 72 yıl sonra Filipinler sularında 6 bin metre derinlilkte keşfedildi.



Gemiden kurtulmayı başaran 317 kişiden 32'sinin halen hayatta olduğu belirtiliyor. /Milliyet