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Kazakistan’da transit yük trafiği 2 kat arttı

Kazakistan’da 2017 yılında transit yük trafiği 2 kat artarak, 1,07 milyon tona çıktı

Kazakistan’da transit yük trafiği 2 kat arttı

Kazakistan’da yılın beş ayında transit yük taşımacılığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artarak 1,07 milyon tona ulaştı.
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'den yüklerin Kazakistan üzerinden Avrupa’ya 12-15 gün içinde nakledildiğini belirterek, “Aynı güzergaha yük trafiği Kuzey deniz yoluyla 33-35 gün, Trans Sibirya karayolu üzerinden 18-20 gün sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kasımbek, transit taşımacılığın geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 1,07 milyon tona ulaştığını da kaydetti.

Konteyner taşımacılığının 2016 yılında Çin-Avrupa-Çin yönünde 2015 yılına kıyasla 2 kat artarak 105 bin TEU’yi oluşturduğunu aktaran Kasımbek, "2017 yılın 5 ayında (2016’da 59 bin TEU) aynı güzergahta konteyner taşımacılığı 2,2 kat arttı." dedi.
Kasımbek, Çin-Avrupa-Çin güzergahında son 5 ayda Kazakistan’dan geçen konteyner sayısının 681'e çıkarak, 2016 yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat fazla olduğunu söyledi.
Bakan Kasımbek, genel olarak 2016'da Kazakistan'dan 245 bin transit konteynerin geçtiğini ve bunun 2015'e kıyasla 35,3 bin konteynerdan fazla olduğunu belirtti.
Bu yılın son 5 ayında toplam transit konteyner taşımacılığının 119 bin TEU’yü oluşturarak, 2016 yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 arttığını söyleyen Kasımbek, "2017 yılın sonuna kadar transit konteyner taşımacılığının 320 bin TEU’ya ulaşmasını, ayrıca 2020 yılına kadar transit konteyner sayısının 2 milyona çıkartılmasını hedefliyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transit yük trafiği #Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek
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