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Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağı kalkışı sırasında düştü. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi de yaralandı.

DÜNYA 27.12.2019, 17:07 27.12.2019, 17:08
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazakistan'da yaşanan uçak kazasında 15 kişi yaamını yitirdi, 66 kişi de yaralandı.

Fokker 100 tipi yolcu uçağının, Almatı kentinde kalkış sırasında düştüğü öğrenildi.

Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar kaza yapan şirketin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

ulusal.com.tr

#kazakistan #Bek Air hava yolları
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