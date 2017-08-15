Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Guam adasına füze fırlatma kararını erteledi. Devlet haber ajansı haberine göre, Kore lideri Kim Jong-un, harekete geçmeden önce Amerika'nın yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldı. ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten de açıklama geldi. Mattis, "Kuzey Kore, Amerika'ya yönelik füze atarsa durum kısa sürede savaşa dönüşebilir" dedi

Kore yarımadasında askeri tansiyon düşürecek açıklama Pyongyang yönetiminden geldi. Devlet haber ajansı, Kore lideri Kim Jong-un, Guam adasını vurma kararını gözden geçireceğini duyurdu. Aynı haberde Kim Jong-un "ABD küstah provokasyonlarını ve tek taraflı taleplerini hemen durdurmalı" sözlerine yer verildi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Amerika'ya uyarılarını da sürdürdü. Devlet Haber ajansındaki mesajında "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemlerinde ısrar eder ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" dedi.



Pyongyang yönetimi, ABD'nin tehditlerinden sonra Amerikan ordusunun konuşlu olduğu Guam adasının vurmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.



Amerika Savunma Bakanı James Mattis de "Kuzey Kore ABD'ye yönelik füze atarsa durum kısa sürede savaşa dönüşebilir" sözleriyle göz dağı verdi.



ABD Savunma Bakanı, Kore'den atılacak bir füzeyi anında tespit edip düşürebileceklerini ileri sürdü.



ulusal.com.tr