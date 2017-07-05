Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) dün denemesini yaptığı Hwasong-14 tipi kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim'in "ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde 'hediye paketleri' verilmesi hoşlarına gitmeyebilir" dediğini aktardı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin salı günü gerçekleştirdiği yeni model kıtalararası balistik füze (ICBM) hakkında açıklama yapan KCNA, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un sözlerini aktardı.



'WASHINGTON DÜŞMANCA SİYASETİNİ SONLANDIRMADIKÇA MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ'



Kim'in 'Son denemeyle birlikte ülkesinin atom, hidrojen ve ICBM dahil stratejik silah kapasitesinin tamamlandığını' söylediğini aktaran KCNA, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderinin "Wahington, Kuzey'e yönelik düşmanca siyasetini sonlandırmadıkça bu silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD ile müzakere edilmeyecek" dediğini belirtti.



KCNA'nın açıklamasında "(Kim Jong un) Yüzünde büyük bir gülümsemeyle yetkililere 'ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde 'hediye paketleri' verilmesinden ABD'deki bilim insanları ve teknik uzmanlar hoşlanmayacak" sözleri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderinin "Yankee'lere sık sık büyük ve küçük hediye paketleri gönderilmesi' emri verdiği yer aldı.

KCNA, yeni geliştirilen ICBM'nin ayrılma, savaş başlığının yeniden atmosfere girmesi ve savaş başlığının kontrolü gibi aşamaları başarılı şekilde gerçekleştirdiğini yapılan denemeyle doğrulandığını da belirtti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne göre 39 dakikalık uçuşunda füze 933 km yol kat etti ve 2.802 km yüksekliğe erişti.



Bazı ABD'li uzmanlar bu verilerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeni füzesinin 8 bin km'lik menzile ve ABD anakarasını vurma potansiyeline sahip olduğuna işaret ettiğini söylemişti./Sputnik