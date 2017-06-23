Mandera eyaletinde bankaya yapılan silahlı saldırıda biri polis 4 kişi öldü

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera eyaletinde bir bankaya yönelik silahlı saldırıda biri polis 4 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basında yer alan haberde Mandera Eyalet Komiseri Fredrick Shisia, terör örgütü Eş-Şebab ile bağlantılı olduğu tahmin edilen 4 saldırgan tarafından bir bankaya gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir polis memuru ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Shisia, olayın, saldırganların bankanın kapısında güvenliği sağlayan polis memurlarına ateş açmasıyla başladığını aktardı.



Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Shisia, kaçmayı başaran saldırganların ardından polisin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını kaydetti.



Kenya'nın Mandera ve Garissa başta olmak üzere çeşitli eyaletlerinde son bir ay içerisinde Eş-Şebab bağlantılı olduğu sanılan saldırılarda 20'si polis 34 kişi yaşamını yitirdi.





