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Kenya'da polis kampına terör saldırısı: 3 ölü, 7 yaralı

Kenya'nın Lamu eyaletinde polis kampına Eş-Şebab militanlarınca gerçekleştirildiği sanılan saldırıda 3 polis öldü, 7 polis ağır yaralandı.

Kenya'da polis kampına terör saldırısı: 3 ölü, 7 yaralı

Ulusal basında yer alan haberde Kenya Polis Sözcüsü George Kinoti, ülkenin kıyı eyaleti Lamu'da Eş-Şebab militanları olduğu sanılan kişilerin Pandangou'daki polis kampına silahlı saldırı düzenlediklerini, olayda 3 polis memurunun öldüğünü, 7 polis memurunun ağır yaralandığını söyledi.

Kinoti, polisin saldırganlara karşılık verdiğini, öğleden önce başlayan çatışmaların saatlerce sürdüğünü aktardı.

Bu arada yetkililer, bölgedeki bir köye yaklaşık 100 kadar militanın saldırı düzenlediğini, köyde bir sağlık ocağı ile bir ilkokulun ateşe verildiğini belirtti.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinet, saldırıların ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini, konuyla ilgili daha sonra detaylı rapor sunulacağını duyurdu.

Aynı eyalette 27 Haziran'da yol kenarına Eş-Şebab militanlarınca döşendiği sanılan el yapımı patlayıcının polis aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 polis memuru ile 4 öğrenci hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #kenya #Eş-Şebab militanları
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