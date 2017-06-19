Kenya'da Terörle Mücadele Birimi tarafından iki farklı eyalette düzenlenen operasyonlarda 85 kişi gözaltına alındı.

Kenya'da Terörle Mücadele Birimi tarafından iki farklı eyalette düzenlenen operasyonlarda 85 kişi gözaltına alındı.



Ulusal basında yer alan haberlerde, Mombasa ve Nairobi eyaletlerinde hafta sonu yürütülen operasyonlarda saldırı hazırlığı yaptığından şüphelenilen 85 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, Somali'de görev yapan Kenya askeri yetkililerinden aldıkları istihbarat çerçevesinde operasyon düzenlediklerini söyledi.



Kenya Polis Şefi Joseph Boinet, geçen ay yaptığı açıklamada, Eş-Şebab teröristlerinin Somali'deki operasyonlar nedeniyle Kenya'ya kaçmaya çalıştıklarını duyurmuştu.



Kenya'nın çeşitli eyaletlerinde son bir ayda Eş-Şebab örgütü üyelerinin düzenlediği bombalı saldırılarda 20'si polis 38 kişi yaşamını yitirdi.