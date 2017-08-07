Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere yarın sabah sandık başına gidecek.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere yarın sabah sandık başına gidecek.



Yaklaşık 20 milyon seçmenin bulunduğu Kenya'da 40 binin üzerinde oy verme merkezi oluşturuldu.



Seçmenler, oylarını 05.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.



Seçimde devlet başkanlığı için yarış aralarında mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga'nın da bulunduğu 8 aday arasında geçecek.



Seçimde, devlet başkanlığı için adaylardan birinin oyların yüzde 50’sinden fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir adayın oyların yarısından çoğunu alamaması durumunda Yüksek Mahkemenin kararıyla seçimin 14 Eylül’de tekrarlanması bekleniyor. Seçim sonuçları da en geç 15 Ağustos'a kadar açıklanacak.



Kenyalılar ayrıca bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve çok sayıda ilçe temsilciliği olmak üzere 16 binden fazla kişiyi belirlemek üzere oy kullanacak.



Sonuçlar için internet erişimi



Elektronik seçim sisteminin uygulandığı Kenya'da oy verme işleminin bittiği noktalardaki sandık sonuçları internet aracılığıyla ana merkeze aktarılacak. Bazı eyaletlerde oy kullanma işleminin yapılacağı 11 binin üzerindeki merkezde internete erişiminin bulunmadığı açıklandı.



Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplamda 40 bin 883 oy verme merkezinden 11 bin 155'inde herhangi bir internet erişiminin olmadığı fakat bu durumunun sıkıntı yaratmaması için çeşitli önlemlerin alındığı bildirildi.



Açıklamada, internet erişiminin bulunmadığı bu noktalardaki komisyon görevlilerine sandık sonuçlarını sisteme aktarabilmeleri için uydu telefonları verildiği ve sonuçların merkeze aktarımıyla ilgili herhangi bir sorunun yaşanmayacağı kaydedildi.



Öte yandan olası problemlere karşı Kenya seçim komisyonu, acil durum hattı kurarak problemlerin rapor edilmesini istedi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Ülke genelinde güvenliğin artırıldığı ve seçimlerde yaklaşık 180 bin polisin görev alacağı belirtildi.



Eş-şebab terör örgütünden gelebilecek olası saldırılara karşı da Kenya-Somali sınırında güvenliğin sıkılaştırıldığı, özellikle son zamanlarda sık sık terör saldırılarının yaşandığı Lamu, Mandera, Garissa gibi eyaletlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.



Kenya İçişleri Bakanlığınca, ülkenin Lamu, Garissa, Tana River ve Mandera eyaletlerinin belirli bölgeleri tehlikeli bölge ilan edilmiş ve 9 Ekim 2017'ye kadar 06.30-18.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.



Kenya seçimlerinde ayrıca Avrupa Birliği'nden (AB) 130 gözlemci, ülke genelindeki farklı oy verme noktalarında görev yapacak.



Kenya'da 2007'deki genel geçimlerde, farklı etnik kökenlerden adayların sonucu kabul etmemesi üzerine karşıt görüşlü grupların protestolarıyla başlayan olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Kenya'da 2013'teki genel seçimde ise geniş çaplı şiddet olayı yaşanmazken, Kenyatta başkanlık seçiminde oyların yüzde 50,7'sini alarak rakibi Odinga'yı 8 bin oy farkla mağlup etmişti.



