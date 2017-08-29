Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı toplantıdan Barzani'nin bölünme referandumuna katılma kararı çıktı. Kerkük İl Meclisi'nde alınan karara Bağdat anında tepki gösterdi, "hatalar zincirine bir halka daha eklenmiş, Irak anayasası ihlal edilmiştir" açıklaması yaptı

Barzani'nin bölünme referandumu kararı Irak'ta huzursuzluğu arttırdı. Amerika'nın işgalinden sonra demografik yapısı değişen Kerkük'te il meclisi referanduma katılma kararı aldı. O toplantıya Arap ve Türkmenler katılmadı.



Kerkük İl Meclisi, referanduma katılma konusunda bir toplantı yaptı. Türkmen ve Arapların toplantıyı boykot etti. Toplantıda Barzani'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı çıktı.



Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Ali Mehdi karar itiraz edeceklerini açıkladı. Mehdi, karara karşı Irak Anayasa ve İdari Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.



Bağdat'ın tepkisi de gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada alınan karar "hatalar zincirine eklenmiş yeni bir halka" olarak nitelendirildi. Irak Anayasasının ihlal edildiği belirtildi.



Bakanlık, Bağdat İdari Mahkemesi'nin 17 Ağustos 2017 tarihinde verdiği "Bölgesel yönetim statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili tasarrufta bulunamaz" kararını hatırlattı.



Amerika'nın 2003'teki Irak işgali sonrası kentteki Kürtler ve Araplar göç ettirilmiş, Kürt nüfusu arttırılmıştı.



ulusal.com.tr