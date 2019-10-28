Keşmirlilere Türk desteği

Etkinlikte Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları okundu. Pakistan liderleri, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi kararlarına uygun biçimde Keşmirlilerin isteğine göre çözülene kadar Keşmir halkına Pakistan’ın siyasi, ahlaki ve diplomatic desteklerini yeniden teyit etti.



Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin konuşmasında Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in ezilen halkı için Türkiye’nin desteğini yeniden ifade etti. Kendisi Türkiye halkının Cammu ve Keşmir’deki durumdan endişe duyduğunu belirtti. Hindistan’ın kendisini dünyanın en büyük demokrasisi olarak ilan ettiğini ama son yetmiş-iki yıldır Keşmir’de en kötü zalimlikleri yaptığını söyledi. Ali Şahin Keşmir bir onur meselesidir ve Müslüman Ümmeti için de öyle olmalıdır dedi.



Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Türkiye halkına ve liderlerine Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in ezilen halkına verdikleri destek için derinden şükranlarını sundu. Büyükelçi Keşmirlilerin yetmiş yıldan fazladır vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme hakları için dövüştüğünü söyledi. Keşmir halkının haklı mücadelesinin başarılı olmasını ümit etti.