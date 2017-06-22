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Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Trikala şehrinde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Türkiye’de, yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı bir zanlı Yunanistan’ın Trikala (Tırhala) şehrinde yakalandı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki zanlının, Türk makamlarınca, suç işleme ve insan öldürmeye teşebbüs amacıyla yasa dışı örgüt üyesi olma suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama emri uyarınca Trikala şehrinde yakalandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan zanlının Trikala savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Trikala emniyet müdürlüğü yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trikala emniyet görevlileri tarafından yakalanan zanlı ile ilgili uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #elas #Yunan Polis Teşkilatı #trikala #türk vatandaşı #yunanistan #kırmızı bülten #türkiye
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