Fransa'da yaşayan yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Yılmaz ve Alman arkadaşı Bıhlmann, 80 günde otostopla 19 ülkeyi dolaşarak hazırladıkları kitaptan elde ettikleri gelirle Afrika'da 18 kişinin hayalini gerçekleştirdi.

Fransa'da yaşayan Giresunlu yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Muammer Yılmazve Alman arkadaşı Milan Bıhlman, 80 günde otostopla 18 ülkeyi gezip 47 bin kilometre yol yaparak dünyayı gezdikten sonra hazırladıkları kitaptan elde ettikleri gelirle, Afrika'da 18 kişinin hayalini gerçekleştirdi.



Alman arkadaşı ile yanlarına hiç para almadan dünya turuna çıkan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezmeyi çok sevdiğini ifade etti.



Fransa’da doğduğunu ama her yıl tatile Türkiye’ye geldiğini anlatan Yılmaz, "Gezmeyi seviyorduk. Değişik değişik ülkelere gittik. Geze geze baktım ki bu dünya güzelmiş, her yerde güzel insanlar var. Bunu ispatlamak için parasız pulsuz dünya turuna çıkalım dedik." diye konuştu.



Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce 19 ülkede 47 bin kilometre yol yaptıklarını, bu yolculuk sırasında binlerce insanın kendilerine yardım ettiğini söyledi.







"Birine yardım etmek, beraber olmak ne kadar güzel bir şeymiş"



Cebinde para olmadan dünya turuna çıkmanın zor olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Hiçbir hazırlığın yok. Yolun kenarında durup otostop yapıyorsun. İnsanlar seni tanımıyor. Nerede yatacaksın, nerede yemek yiyeceksin? Bunlar belli değil. Bir yandan da çok güzel, her an yeni bir şeyler görüyorsun; yeni bir ülke, yeni bir insan, yeni bir hayat, yeni bir yemek. Bu yenilikler insanı mutlu ediyor. Binlerce tanımadığın insan sana yardım ediyor. Ailemiz ilk başta olayı pek anlayamadılar. Baktılar ki takipçilerimiz çoğaldı. Anlatan çok oldu. Yola çıkınca daha güzel anladılar. Her gün yaptıklarımızı sosyal medyadan paylaştık. 17 bin kişi bizi takip etmeye başladı. Bir resim attık 50 bin kişi gördü, şok olduk. Bütün dünya medyalarında gündem olduk. Hayatımız değişti. Birine yardım etmek, paylaşmak, beraber olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Bunun devamını getireceğiz."









"Kitabın parasının tümünü hayır işlerine harcadık"



Dünya turunda yaşadıkları anıları bir kitapta toplayan ve elde ettikleri geliri Afrika'da insanların hayallerini gerçekleştirmek için kullandıklarını belirten Yılmaz, dünyayı gezerken anılarını anlatan Fransızca bir kitap yazdıklarını vurguladı.



Kitabın beklediklerinden fazla sattığını ikinci baskısının çıktığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bayağı beğenildi. İngilizcesi çıkacak yakında,Türkçesini de hayal ediyoruz. Kitabın parasının tümünü hayır işlerine harcadık. Çünkü dünya turunda insanlar bize yardım etti. Onun güzelliğini yaşadık, öğrendik. Bu kez biz yardım yapalım diye yola çıktık. Üç ay başkasının hayalini düşünerek başkasına yardım ederek yaptığımız bir yolculuk oldu. Afrika’ya gittik. Amacımız oradaki insanların hayallerini gerçekleştirmekti. Çantamızı aldık, bazen uçak, bazen otostopla öyle yolculuğa çıktık. 7 ülkede 8 bin kilometre yolda herkese sorduk 'Hayaliniz ne?' diye. Bir evin çatısını değiştirdik. Yağmur yağınca içeri su giriyordu, ağaçlar diktik, gençlere uçak bileti aldık."



Afrika'da gerçekleştirdikleri hayalleri anlatan 80 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını belirten Yılmaz, bu belgeselde tüm gerçekleştirdiklerini hayalleri tek tek anlattıklarını belirtti.



Yılmaz, belgeseli izlerken izleyicilerin kendileriyle birlikte adeta Afrika turuna çıktığını söyleyerek, "Çok güzel mesajlarımız var. Belgeselimiz Fransa'da gösterime girdi. İlgi çok güzeldi. Sinema çıkışında yanımıza gelen insanlar konuşamadılar, ağladılar. Biz de onlarla birlikte ağladık. Ayrıca Fransa’da, dünya turu görüntüleri aralık ayında dizi olarak yayınlanacak." şeklinde konuştu.