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Kobe Bryant'ın Soma için yaptığı paylaşım

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Soma'da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından çok paylaşılıyor

DÜNYA 27.01.2020, 00:47 27.01.2020, 01:23
Kobe Bryant'ın Soma için yaptığı paylaşım

Bryant'ın Soma'da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından çok paylaşılıyor

Twitter'dan bir mesaj yayınlayan tecrübeli basketbolcu, "Dualarım ve aklım, Soma'da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. 

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

#Kobe Bryant
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