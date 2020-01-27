Kobe Bryant'ın Soma için yaptığı paylaşım
Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Soma'da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından çok paylaşılıyor
DÜNYA 27.01.2020, 00:47 27.01.2020, 01:23
Bryant'ın Soma'da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından çok paylaşılıyor
Twitter'dan bir mesaj yayınlayan tecrübeli basketbolcu, "Dualarım ve aklım, Soma'da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P