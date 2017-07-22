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Kocasının penisini kesip cüzdanına koydu

Hindistan'da bir kadın, evlilik dışı ilişkisi olduğu gerekçesiyle tartıştığı eşinin cinsel organını kesti.

Kocasının penisini kesip cüzdanına koydu
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; kan donduran olay ülkenin güneyinde bulunan Tamin Nadu eyaletine bağlı Gudiyatham kasabasında yaşandı.

30 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, tartıştığı eşinin cinsel organını kesip cüzdanına koydu ve ailesinin evine doğru giderken polis tarafından yakalandı.

Zanlı Sarasu ile mağdur Jagadeesan’in 14 yıldır evli olduğu öğrenildi. Çiftin yaklaşık 1 yıl ayrı yaşadığı ve 13 yaşındaki oğullarının isteği üzerine tekrar bir araya geldiği belirtildi./Hürriyet
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