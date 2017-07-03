Kolombiya'nın Mesetas kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya'nın Mesetas kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kolombiya Ulusal Sismoloji Ağının paylaştığı bilgiye göre, deprem yerel saatle 14.26'da (TSİ 22.26) ülkenin orta kısmındaki Mesetas şehrinin 17 kilometre kuzeydoğusunda kaydedildi.



Yerin yaklaşık 30 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Sarsıntı başkent Bogota'nın yanı sıra Villavicencio, Armenia, Pereira, Girardot gibi birçok şehirde hissedildi.



Ülkenin orta bölgesindeki Meta yönetim bölgesine bağlı Mesetas şehri, başkentin 140 kilometre güneyinde yer alıyor.