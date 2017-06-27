Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgede baraj gölündeki kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği ve kayıp 2 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.



Ölenlerden 5'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği duyurulan açıklamada, ayrıca teknede batmadan önce 167 yolcu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde ve Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Antioquia yönetim bölgesindeki Guatape kentinde yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazanın soruşturulacağını açıklamış ve şimdilik arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtmişti.