Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefonu görünce... Talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefonu görünce... Talimatı verdi
İşte YAŞ'ta emekliye sevk edilen isimler
İşte YAŞ'ta emekliye sevk edilen isimler
Hakan Çiçek'in ifadesi ortaya çıktı
Hakan Çiçek'in ifadesi ortaya çıktı

Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu

İskoçya'da şaka amacıyla kız arkadaşının köpeğine Nazi selamı vermeyi öğreten kişi, nefret suçu işlemekle suçlandı.

Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu

İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde yaşayan Mark Meechan (29), köpeğe öğrettiği Nazi selamını kayda alıp sosyal medyada paylaşmasının ardından Yahudi aleyhtarı yayın yapmak, korku ile endişe yaratacak ve nefreti artıracak materyal paylaşmaktan yargılanacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, Yahudi karşıtı veya ırkçı olmadığını, hiç kimseden de nefret etmediğini dile getiren Meechan, kız arkadaşını kızdırmak amacıyla köpeğe Nazi selamı vermeyi öğrettiğini anlattı.

Yaklaşık 3 milyon kez izlenen görüntüde "Buddha" adlı pug cinsi köpek, Nazi selamı verir gibi patisini kaldırıyor. Görüntülerde köpeğe ayrıca Nazi lideri Adolf Hitler'in konuşma yaptığı filmden kesitler izletildiği görülüyor.

Meechan'ın gelecek yıl hakim karşısına çıkması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #nazi #selamı #vermeyi #öğreten #iskoç #mahkemelik #öldü #iskoçya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
Sonraki Haber
'Ömrünün zekatını' atık malzemeleri toplayarak veriyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.