Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararına Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden sert bir yanıt geldi. Pyongyang yönetimi, yaptırım kararlarını "egemenliğin ihlali" olarak değerlendirdi Açıklamada "Amerika'nın okyanusun karşısında kendini güvende hissetmesi kadar büyük bir hata olamaz" ifadelerine yer verildi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırım kararına tepki gösterdi. Nükleer programlarını müzakere etmeyeceklerini açıklayan Kore, yaptırımları "egemenliğin ihlali" olarak niteledi.



Açıklama ülkenin resmi haber ajansında yayımlandı. Açıklamada, "ABD'nin okyanusun karşısında kendini güvende hissetmesi kadar büyük bir hata olamaz" ifadelerine yer verişldi.



Yaptırımlara karşı doğru cevabı vereceklerini ilan eden Pyongyang yönetimi, Amerika'nın kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece nükleer programlarıını müzakere etmeyeceklerini vurguladı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Amerika tarafından hazırlanarak Konsey'e yeni yaptırımları içeren karar tasarısını görüşmüş ve karar 15 üyenin de lehte oyu ile kabul edilmişti.



Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.



ulusal.com.tr