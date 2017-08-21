Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ABD'ye saldırması durumunda anlaşma gereği Washington'ın yanında yer alacağını açıklayan Avustralya'ya tepki gösteren Pyongyang, bunun bir ‘intihar eylemi' olacağını söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti devlet ajansı KCNA'nın aktardığına göre dışişleri bakanlığından bir yetkili, "Bu felakete davetiye çıkaran bir intihar eylemidir, aynı şekilde siyasi olarak olgunlaşmamış olduğunun göstergesi ve mevcut durumun ciddiyetinden haberdar olmamaktır" dedi.



Turnbull, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ABD'ye saldırması durumunda ANZUS anlaşması gereği ABD'nin yanında yer alacaklarını söylemişti.



Turnbull, "ABD'ye saldırı olursa ANZUS devreye girer. Avustralya saldırıya uğrarsa Birleşik Devletler'in yardıma geleceği gibi bizim de görevimiz Amerika'nın yardımına gitmek" ifadelerini kullanmıştı.



'AVUSTRALYA, GEÇMİŞTEN ÇIKARDIĞI DERSLERİ UNUTMAMALI'



Öte yandan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yetkili, Turnbull'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı sergilediği tavra olan muhalefetini 'terk ettiğini' savundu.



Yetkili, Avustralya'nın eski ABD savaşlarına müdahil oluşunun ülkeye pahalıya patlamış olduğunu da hatırlattı: "Avustralya Kore savaşında, Vietnam savaşında ve ‘terörle savaşı'nda ABD'yi takip etti. Fakat karşılığında aldığı tek şey ağır can ve mal kaybı oldu."



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avustralya hükümeti zamanını ve enerjisini, geçmişten çıkarılan dersleri unutmak ve nükleer savaş hamlelerinde ABD'ye katılmak yerine, ülkesindeki barışı korumaya harcamalı."



Söz konusu açıklama, iki hafta sürecek olan ve Avustralya da dahil farklı ülkelerden de az sayıda askerin katılacağı, Güney Kore-ABD ortak askeri atbikatının arifesinde yapıldı./Sputnik