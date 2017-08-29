Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemeleri hakkında konuştu. Ryabkov, "Gerginliğe doğru bir eğilim görüyoruz. Genel gelişmelerden çok endişeliyiz" dedi

Rus Sputnik ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kore yarımdasındaki durumdan endişe duyduklarını söyledi.



Ryabkov, “Gerginliğe doğru bir eğilim görüyoruz. Genel gelişmelerden çok endişeliyiz” ifadelerini kullandı.



Ryabkov, Güney Kore ile ABD arasında 21 Ağustos’ta başladığı askeri tatbikatın Pyongyang yönetimini provoke ettiğini belirtti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yaptırım seçeneklerinin tükendiğini belirten Ryabkov “ABD ve diğer ülkeler Pyongyang’a karşı kısıtlayıcı tedbirlerini arttırabilir, ancak bu istenilen sonucu vermez." diyerek uyarıda bulundu.



ulusal.com.tr