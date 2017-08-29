Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir füze denemesi yaptı. 2 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığı, Japonya'nın Hokkaido Adasının üstünden geçerek denize düştüğü belirtildi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir füze denemesi yaptı, Japonya'da acil durum sirenleri çaldı.



Açıklama, Güney Kore Ordusundan geldi. Buna göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, yerel saatle 05:57'de Japon Denizine tanımlanamayan 3 füze fırlattı. Güney Kore'den yapılan açıklamada füzenin yaklaşık 2700 kilometre mesafe katettiği, maksimum 500 kilometre yükseldiği belirtildi. Yerel haber ajanslarına göre Japon adası Hokkaido'nun üzerinden geçen füzelerden ikisi havada parçalanarak Pasifik Okyanusuna düştü. Bir füze de kalkışından kısa süre sonra parçalandı.



Güney Koreli eski bir askeri yetkili atılan füzenin muhtemelen orta menzilli Hwasong-12 tipi olduğunu açıkladı.



Pyongyang yönetiminin yeni denemesine, Japon'da acil durum sirenlerinin çalmasına neden oldu. Japonya hükümeti, Hokkaido Adası sakinlerine olası bir saldırıya karşı uyarı mesajları gönderdi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarda halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.



Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.



Füze denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen Abe, füze denemesini şimdiye kadar görülmemiş bir tehdit olarak niteledi. "Trump, Japonya'yı savunma sözü verdi." diyen Abe "ABD ve Japonya, Pyongyang yönetimine uygulanan baskının artırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen toplanması konusunda hemfikir." dedi.



Bugüne kadarki en uzun menzilli füze denemesi olduğu sanılan testin, ABD ile Güney Kore'nin bölgede ortak tatbikat gerçekleştirdiği sırada yapılması dikkati çekti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti geçtiğimiz hafta da füze denemesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarından sonra gerçekleşen bu deneme, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırmıştı.



ulusal.com.tr