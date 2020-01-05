Körfez'de sular ısınıyor

İran ve ABD arasında gerilim devam ederken Körfez bölgesinde de tansiyon yükseliyor.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngilitere, Hürmüz Boğazı'nda devriye kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki donanma gemisinin Hürmüz'e doğru yola çıktığını duyurdu. Donanma gemirilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki İngiltere bandralı gemilere eşlik edeceği açıklandı.

İngiliz Bakan Wallece, konun taraflarına itidal çağrısı yapsa da müttefiki ABD'yi savundu. Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.

İngiltere'nin bu adımında sonra ABD donanmasının da bölgeye gönderildiği haberleri geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için Fas açıklarında olan bir Bataan amfibi savaş gemisinin bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Amfibi savaş gemisinin 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'ni taşıdığı ifade edildi.

ulusal.com.tr