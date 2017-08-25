ABD'de ikinci kategoriye alınan Harvey kasırgası, Teksas kıyılarını vurmaya başladı.
Ulusal Kasırga Merkezi, Port O'Connor'da karaya çıkan kasırganın 165 kilometre hızla geldiğini duyurdu.
Meteorologlar, Harvey'i hayati tehlike oluşturan bir kasırga olarak tanımlıyor. Teksas'ta oldukça az kişinin tahliye edilmesi, endişe yaratıyor.
Harvey, Meksika Körfezi'nin ılık sularında kısa sürede tropik oluşumdan kasırgaya dönüştü./Milliyet
ABD'nin Teksas eyaletinde günlerdir beklenen Harvey kasırgası kıyıya ulaştı, 165 kilometre ile kıyıyı dövmeye başlayan kasırga Port O'Connor'da karaya çıktı.
ABD'de ikinci kategoriye alınan Harvey kasırgası, Teksas kıyılarını vurmaya başladı.
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