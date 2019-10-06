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Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında

Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında. Seçimde, 20 siyasi parti ve bin 67 milletvekili adayı meclise girebilmek için yarışıyor.

Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında

Kosovalı seçmenler sandık başında. Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştı.

Halk erken genel seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Ülke genelimde 2 bin 547 sandık kuruldu. 

Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek.

120 sandalyeli meclise girebilmek için 20 siyasi parti ve seçim öncesi ittifaktan bin 67 milletvekili adayı yarışıyor. Ülkede, yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.

Seçimleri aralarında Avrupa Birliği'nden  temsilcilerin de bulunduğu 50 bine yakın gözlemci izliyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kosova
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