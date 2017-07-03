Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı belirtildi.



DPA'nın haberine göre, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle Kral Selman, G20 zirvesine katılma kararını iptal etti.



7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.



ulusal.com.tr