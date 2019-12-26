Kremlin'den Libya açıklaması

Rusya'dan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme girişimine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Peskov, barışçıl çözüm girişimlerini desteklemekten yana olduklarını söyledi.



Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır.



Libya'daki gelişmeleri endişe ile izlediklerini söyleyen Peskov'a, gerekirse Moskova'nın Ankara ile iletişime gecebileceğini söyledi.



Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde ve telefon görüşmeleri sayılı saatler içinde organize edilebilir, bununla ilgili hiçbir sorun yok.





ulusal.com.tr