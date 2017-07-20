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Kremlin, o haberi 'Absürt' olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 zirvesinde gizli görüşme yaptığı haberine şaşırdığını söyledi.

Kremlin, o haberi 'Absürt' olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 zirvesinde gizli görüşme yaptığı haberine şaşırdığını söyledi.

Rus televizyon kanalı ‘Pervıy Kanal’da açıklamalarda bulunan Peskov, konuyla ilgili “Görüşmenin ‘gizli’ olarak nitelendirilmesi şaşırtıyor, bunu anlayamıyorum. Diplomatik kanallarda uzlaşılan ikili görüşme düzenlendi, zirvede liderler birçok defa konuştu. Gizli görüşme yoktu, böyle bir iddia tamamen absürt“ dedi.

Amerikan basınında çıkan bu tür haberlerin ABD’de Rusya’ya karşı sağlıksız bir ilginin olduğunu gösterdiğini kaydeden Peskov, “Bunu birilerinden gizlenen bir görüşme olarak adlandırmak şizofrenidir“ diye konuştu.

Bilindiği üzere Reuters Haber Ajansına konuşan Beyaz Saraydan bir kaynak, Rusya ve ABD liderlerinin G20 zirvesinde gizli görüşme yaptığını bildirmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kremlin #Dmitriy Peskov
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