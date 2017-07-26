RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında S-400 anlaşması için, “S-400 füzeleri meselesi son derece hassas bir konu olduğu için Kremlin şu anda açıklama veya yorumda bulunmayacak” diye bilgi verdi.

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Rusya’nın yabancı ülkelere silah satışından sorumlu ‘Rosoboronekspor şirketi Sözcüsü Vyaçeslav Davidenko da “Sayın Erdoğan’ın söyledikleri durumu yansıtıyor. Görüşmelerin bitirildiğini teyit edebiliriz. Asıl anlaşmaya gelince; henüz imzalanmadığını söyleyebilirim” dedi/Hürriyet