Rusya’nın yabancı ülkelere silah satışından sorumlu ‘Rosoboronekspor şirketi Sözcüsü Vyaçeslav Davidenko da “Sayın Erdoğan’ın söyledikleri durumu yansıtıyor. Görüşmelerin bitirildiğini teyit edebiliriz. Asıl anlaşmaya gelince; henüz imzalanmadığını söyleyebilirim” dedi/Hürriyet
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında S-400 anlaşması için, “S-400 füzeleri meselesi son derece hassas bir konu olduğu için Kremlin şu anda açıklama veya yorumda bulunmayacak” diye bilgi verdi.
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