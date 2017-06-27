Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Efsane isim yoğun bakımda!
Efsane isim yoğun bakımda!
Suriye'den ABD'ye cevap
Suriye'den ABD'ye cevap
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim

Kremlin'den, Beyaz Saray'a yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'ın, 'Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı, bunun gerçekleşmesi halindeyse büyük bir bedel ödeyeceği' yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Suriye'nin meşru hükümetine yönelik tehditler kabul edilemez" dedi.

Kremlin'den, Beyaz Saray'a yanıt

Peskov, ‘Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' iddia eden Beyaz Saray açıklamasına dair bir soru karşısında, Beyaz Saray'ın bu beklentisini neye dayandırdığını bilmediklerini söyledi.

"Fakat açıklamadaki ‘başka bir saldırı' biçimindeki kelime seçimi konusunda aynı fikirde değiliz. Ayrıca Suriye'nin meşru liderliğine yönelik benzer tehditleri kabul edilemez görüyoruz" diye devam eden Peskov, Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu tutulamayacağını çünkü bu olayla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini belirtti.

Diğer taraftan Peskov, bazı terörist grupların elinde kimyasal silahlar olması nedeniyle Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinin hala geçerli olduğunu kaydetti./Sputnik

Etiketler; #kremlin #Beyaz Saray
banner863
Önceki Haber
Google'a 2.4 milyar euroluk rekor ceza!
Sonraki Haber
CHP kortejindeki polise motosiklet çarptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.