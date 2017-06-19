Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Küba'dan Trump'ın normalleşme sürecini bitirmesine tepki

"Küba, tüm devrim tarihi boyunca olduğu gibi, egemenliğine zarar verecek hiçbir ödün vermeyecektir"

Küba'dan Trump'ın normalleşme sürecini bitirmesine tepki

 Küba yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama yönetiminin başlattığı normalleşme sürecini bitirme kararına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, cuma günü duyurulan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "baskı ve tehdit altında (ABD ile) hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini" belirtti.
Rodriguez, "Küba, tüm devrim tarihi boyunca olduğu gibi, egemenliğine zarar verecek hiçbir ödün vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Trump'ın geliri Küba ordusuna aktarılan yatırımlara sınırlama getirme hamlesinin komünist yönetimi zayıflatamayacağını ifade eden Rodriguez, aksine bu hamlenin Küba halkını liderlik etrafında bir araya getireceğini vurguladı.
Rodriguez, Küba'nın sığınma hakkı tanıdığı ABD'li siyasi mültecilerin iadesinin de söz konusu olmayacağını ifade etti. Kübalı bakan, Washington yönetiminin, eski Siyah Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü militanı Joanne Chesimard gibi siyasi mültecilerin iadesini talep edebilecek "bir yasal veya ahlaki temele sahip olmadığını" belirtti.
Chesimard, 1977 yılında New Jersey eyaletinde bir polis memurunu öldürmekle suçlanmış, tutuklandıktan iki yıl sonra hapisten kaçarak 1984'te Küba'ya sığınmıştı.
ABD, 2014'ün sonunda, 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Bu sürecin parçası olarak 2016'da iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı ancak daha başkanlık için yürüttüğü kampanya sürecinde normalleşme sürecini eleştiren Trump, cuma günü ABD'nin bu politikasını değiştireceğini belirterek, "Derhal yürürlüğe girmek üzere önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
Anlaşmanın Küba ve Amerika halklarının menfaatlerini göz önünde bulundurmadığını öne süren Trump, "Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeriyeye kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı kontrolü altında tutuyor. Son (ABD) yönetiminin aldığı Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump ayrıca, Havana yönetiminin "ABD'li kanun kaçaklarını" koruduğunu ileri sürmüştü.
Küba'da yaşanan insan hakları ihlallerini izlediklerini belirten Trump, "Yakında özgür bir Küba'ya kavuşacağız." diye konuşmuştu.







 


Kaynak: AA
Etiketler; #normalleşme süreci #Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez #abd başkanı donald trump
banner863
Önceki Haber
Edirne'de torun cinayeti iddiası
Sonraki Haber
Çanakkale'de hayvan hırsızlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.